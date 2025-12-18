Metro Colosseo senza cellulari e scala mobile Capezzone | Quanto pazienteranno i romani?

Le nuove fermate della metropolitana di Roma Colosseo e Porta Metronia sono state inaugurate, ma i problemi sono evidenti: la mancanza di copertura telefonica e le scale mobili fuori servizio compromettono l’esperienza dei pendolari. Capezzone si interroga sulla pazienza dei romani di fronte a queste difficoltà, che mettono in discussione la funzionalità e l’efficienza del nuovo investimento. Una sfida per la mobilità e la qualità dei servizi in città.

© Iltempo.it - Metro Colosseo senza cellulari e scala mobile. Capezzone: "Quanto pazienteranno i romani?" Le nuove fermate della metropolitana di Roma Colosseo e Porta Metronia sono state inaugurate ma il disastro è sotto gli occhi di tutti: il telefono cellulare non prende e la scala mobile è già fuori servizio. Dopo 20 anni di lavori e 1 miliardo speso è questa la situazione che dobbiamo affrontare. Fino a quando pazienteranno i romani? Il punto del direttore Daniele Capezzone.

