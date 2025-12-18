Meteo Roma del 18-12-2025 ore 19 | 15

Ecco le previsioni del tempo per Roma il 18 dicembre 2025 alle 19:15. La giornata si presenta stabile con cieli generalmente sereni e poche nuvole, anche di sera e notte. Le temperature si mantengono miti, con minime in lieve calo e massime stabili o in diminuzione. Il clima sarà prevalentemente asciutto e soleggiato, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto e un'atmosfera tranquilla in tutta la città.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle aree settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord miriasol sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

