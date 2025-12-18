Meteo Roma del 18-12-2025 ore 06 | 15

Ecco le previsioni meteo per Roma del 18 dicembre 2025 alle 06:15. La giornata si presenta stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, tranne banchi di nebbia o foschia nelle zone interne. Le temperature minime tendono a diminuire, mentre le massime si mantengono in calo, confermando un quadro di tempo asciutto e tranquillo su tutta la regione.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata Un con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord adriasol sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

