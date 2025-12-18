Meteo | Previsioni per venerdì 19 dicembre

Domani, venerdì 19 dicembre, a Modena il cielo sarà prevalentemente coperto, con nuvole fitte che oscureranno gran parte della giornata. Non sono attese precipitazioni significative, offrendo un’atmosfera grigia e tranquilla. Le condizioni meteorologiche suggeriscono un giorno senza particolari eventi, ideale per chi preferisce una giornata all’insegna della calma e del cielo coperto.

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2411m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Meteo | Previsioni per venerdì 5 dicembre Leggi anche: Meteo | Previsioni per venerdì 12 dicembre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali - Le previsioni meteo per venerdì 19 e il weekend confermano il transito di due perturbazioni. meteo.it

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 19 dicembre 2025

Le previsioni del tempo di oggi, giovedì 18 dicembre #meteo #Arpav Previsioni. Sulla pianura: cielo coperto; nelle ore notturne nebbie diffuse, nelle ore diurne nebbie generalmente in dissolvimento ma localmente persistenti più probabilmente a sud dell'asse - facebook.com facebook

#Meteo: #Weekend, le #Previsioni aggiornate per #Sabato 20 e #Domenica 21 #Dicembre x.com

