Meteo piogge e calo termico fino a Natale

L’arrivo di un vortice di origine africana porterà un cambiamento nel tempo, con precipitazioni e un calo delle temperature previsto fino a Natale. A partire da venerdì, le condizioni meteo nell’Agrigentino si modificheranno, segnando un periodo di instabilità e piogge. Rimanete aggiornati per prepararsi al meglio a questa fase di cambiamento climatico, caratterizzata da un clima più freddo e variabile.

