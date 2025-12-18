Meteo Natale agitato | piogge diffuse neve in Appennino e scenari invernali veri
L'atmosfera natalizia si infiamma con un meteo agitato, tra piogge incessanti e nevicate sui rilievi appenninici. L'instabilità climatica, alimentata da depressioni mediterranee e correnti fredde orientali, promette scenari invernali autentici su buona parte dell’Italia. La settimana che ci conduce al Natale sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, creando un’atmosfera di attesa e sorpresa.
Roma - La settimana che porta al Natale sarà segnata da instabilità diffusa, tra depressioni mediterranee, afflussi freddi orientali e precipitazioni frequenti su molte regioni italiane. La settimana di Natale si profila dinamica e spesso perturbata per gran parte del territorio italiano. I principali modelli meteorologici indicano una complessa interazione tra anticiclone europeo, saccatura atlantica e un contributo di aria fredda di origine russa diretta verso l’Europa centrale, con effetti indiretti anche sull’Italia. Questa configurazione favorirà la formazione di una area depressionaria sul Mediterraneo centrale, destinata a influenzare il tempo in modo persistente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
