Scopri le previsioni meteo per giovedì 18 dicembre 2025 in Campania. Un'analisi accurata per aiutarti a pianificare al meglio la tua giornata, con dettagli sulle condizioni atmosferiche in diverse località della regione. Restate aggiornati sulle variazioni di clima e preparatevi alle eventuali precipitazioni previste durante la notte.

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedi 18 dicembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedi 18 dicembre 2025. Avellino – Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2634m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 4 dicembre 2025

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 11 dicembre 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di giovedì 11 dicembre; Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Perturbazione atlantica si avvicina rapidamente alla Campania: torna il maltempo; Le previsioni meteo su Napoli e Campania: inverno sparito, temperature in aumento di 8 gradi.

Meteo: giovedì 18 tempo stabile e temperature oltre la norma! Le previsioni - Domani (18 dicembre) l'Italia vivrà una breve tregua dal maltempo con tempo stabile e clima mite, specie al Centro- meteo.it