Il Natale si avvicina, ma il meteo in Puglia presenta ancora incertezze. Tra nuvole, pioviggini e un’atmosfera dinamica, il clima resta imprevedibile, influenzato da ondizioni mediterranee e africane. Le prossime giornate promettono una variabilità che potrebbe mettere alla prova i piani delle festività, regalando sorprese meteorologiche che rendono ancora più interessante il periodo natalizio in regione.

© Lecceprima.it - Meteo in Puglia: weekend tra nuvole e pioviggini, ma l’incognita è l’anti-Vigilia

LECCE – Il periodo natalizio si apre in Puglia con uno scenario meteorologico piuttosto dinamico. Tra l’influenza di un anticiclone mediterraneo e il passaggio di vortici di origine africana, la regione si appresta a vivere giornate caratterizzate da una spiccata variabilità.Il weekend: sabato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Meteo Puglia: weekend di sole prolungato, ma domenica arrivano nuvole e qualche pioggia breve. Le previsioni

Leggi anche: Meteo 1 novembre, il weekend di Ognissanti all’insegna delle nuvole: da domani un nuovo peggioramento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Weekend Immacolata, in Puglia alternanza sole e nuvole. L’esperto: Meglio uscire con l’ombrello; Previsioni meteo per il weekend: temperature oltre la media, fra sole e foschie; Temperature in calo e poco sole a Bari: le previsioni meteo fino al weekend; Meteo Italia oggi: nuvole e sole, nebbie al Nord e caldo al Sud.

Meteo in Puglia: weekend tra nuvole e pioviggini, ma l’incognita è l’anti-Vigilia - Tra l’influenza di un anticiclone mediterraneo e il passaggio di vortici di origine africana, la regione si appresta a vivere giornate caratterizzate da una spiccata variabilità. lecceprima.it

Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali - Le previsioni meteo per venerdì 19 e il weekend confermano il transito di due perturbazioni. meteo.it