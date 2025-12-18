Meteo in Puglia | weekend tra nuvole e pioviggini ma l’incognita è l’anti-Vigilia
Il Natale si avvicina, ma il meteo in Puglia presenta ancora incertezze. Tra nuvole, pioviggini e un’atmosfera dinamica, il clima resta imprevedibile, influenzato da ondizioni mediterranee e africane. Le prossime giornate promettono una variabilità che potrebbe mettere alla prova i piani delle festività, regalando sorprese meteorologiche che rendono ancora più interessante il periodo natalizio in regione.
LECCE – Il periodo natalizio si apre in Puglia con uno scenario meteorologico piuttosto dinamico. Tra l’influenza di un anticiclone mediterraneo e il passaggio di vortici di origine africana, la regione si appresta a vivere giornate caratterizzate da una spiccata variabilità.Il weekend: sabato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Meteo Puglia: weekend di sole prolungato, ma domenica arrivano nuvole e qualche pioggia breve. Le previsioni
Leggi anche: Meteo 1 novembre, il weekend di Ognissanti all’insegna delle nuvole: da domani un nuovo peggioramento
Weekend Immacolata, in Puglia alternanza sole e nuvole. L’esperto: Meglio uscire con l’ombrello; Previsioni meteo per il weekend: temperature oltre la media, fra sole e foschie; Temperature in calo e poco sole a Bari: le previsioni meteo fino al weekend; Meteo Italia oggi: nuvole e sole, nebbie al Nord e caldo al Sud.
Meteo in Puglia: weekend tra nuvole e pioviggini, ma l’incognita è l’anti-Vigilia - Tra l’influenza di un anticiclone mediterraneo e il passaggio di vortici di origine africana, la regione si appresta a vivere giornate caratterizzate da una spiccata variabilità. lecceprima.it
Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali - Le previsioni meteo per venerdì 19 e il weekend confermano il transito di due perturbazioni. meteo.it
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza - La tendenza per i prossimi giorni e per il weekend indica l'arrivo di due perturbazioni con forti precipitazioni tra Calabria e Sicilia. meteo.it
Aspettando Natale Le previsioni meteo a Foggia e in Puglia - facebook.com facebook
#allertaGIALLA meteo-idro, sabato #6dicembre, su settori di Puglia, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.