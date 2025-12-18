Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Scopri le previsioni meteo aggiornate per venerdì 19 e sabato 20 dicembre, fornite dalla Protezione Civile della Regione Umbria. Informati sulle condizioni del tempo per pianificare al meglio le tue attività e prepararti alle eventuali variazioni climatiche. Restare aggiornati è fondamentale per affrontare con serenità le giornate di festa e di lavoro.

© Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 19 e sabato 20 dicembre, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 dicembre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata da correnti occidentali.

