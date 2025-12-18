Meteo che tempo farà a Natale e quando arrivano neve e freddo sull'Italia | le previsioni di Giuliacci

Scopri le ultime previsioni di Giuliacci sull’andamento del meteo natalizio in Italia. Con l’arrivo di una doppia perturbazione, il colonnello svela quando arriverà neve e freddo, offrendo un quadro dettagliato delle tendenze per le festività di Natale e Capodanno. Restate aggiornati per pianificare al meglio le vostre celebrazioni e affrontare con sicurezza le eventuali variazioni atmosferiche.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it e le tendenze per Natale e Capodanno: "In arrivo una doppia perturbazione. A Natale pioverà e nevicherà al Nord ma è tra il 27 e il 31 dicembre che ci sarà la bordata di freddo invernale, con le temperature che scenderanno ovunque e neve anche in pianura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Neve, vento, mareggiate e freddo: dopo il sabato da allerta meteo, ecco che tempo farà oggi e lunedì

Quando tornano neve, pioggia e freddo: le previsioni meteo di Giuliacci prima di Natale

