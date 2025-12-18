Messina lancia IncludiME | uno sportello online per inclusione e diritti

Messina presenta IncludiME, una piattaforma digitale innovativa dedicata a promuovere inclusione e diritti. Uno strumento accessibile e facile da usare, pensato per offrire supporto e informazioni concrete a cittadini e realtà locali, facilitando il percorso verso una società più equa e solidale.

Ieri Messina ha presentato IncludiME, una piattaforma online pensata per rendere più semplice l'accesso a informazioni e tutele legate a inclusione e Pari Opportunità. Il progetto nasce dentro il Comune di Messina e mette in dialogo istituzioni e rete cittadina, con l'obiettivo di accompagnare le persone verso i servizi disponibili. Un accesso digitale ai diritti,

