Messina lancia IncludiME | uno sportello online per inclusione e diritti

Messina presenta IncludiME, una piattaforma digitale innovativa dedicata a promuovere inclusione e diritti. Uno strumento accessibile e facile da usare, pensato per offrire supporto e informazioni concrete a cittadini e realtà locali, facilitando il percorso verso una società più equa e solidale.

Ieri Messina ha presentato IncludiME, una piattaforma online pensata per rendere più semplice l'accesso a informazioni e tutele legate a inclusione e Pari Opportunità. Il progetto nasce dentro il Comune di Messina e mette in dialogo istituzioni e rete cittadina, con l'obiettivo di accompagnare le persone verso i servizi disponibili. Un accesso digitale ai diritti.

IncludiME, a Messina il primo sportello digitale per le Pari Opportunità - È stata presentata a Messina la piattaforma web IncludiME, primo sportello digitale in Italia dedicato alla promozione dell’inclusione, delle Pari ... canalesicilia.it

Messina, apre il primo Sportello Virtuale con AI nella Pubblica Amministrazione - Messina si prepara ad annunciare un passo avanti settore dei servizi pubblici digitali con la presentazione ufficiale del sito IncludiME – Sportello Virtuale delle Pari Opportunità. letteraemme.it

