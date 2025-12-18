Messi torna sul luogo della gloria della Coppa del Mondo

Lionel Messi torna nel luogo della sua storica vittoria, pronto a scrivere un nuovo capitolo di gloria. L’Argentina affronterà la Spagna nella Finalissima, un match carico di emozioni e ricordi. L’attesa cresce mentre il campione argentino si prepara a sfidare Lamine Yamal, portando sul campo l’eredità di un trionfo indimenticabile. Un appuntamento imperdibile per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Lionel Messi affronterà Lamine Yamal quando l'Argentina affronterà la Spagna nella Finalissima nel luogo del trionfo della Coppa del Mondo 2022. L'Argentina tornerà nello stadio dove Lionel Messi sollevò il trofeo della Coppa del Mondo nel 2022 per affrontare la Spagna nella Finalissima. Giovedì sono stati confermati i dettagli dello scontro tra la vincitrice della Copa America e i campioni d'Europa. E si svolgerà in uno stadio che conserva ricordi estremamente felici per Messi e soci.

Lionel Messi sulla gloria della Coppa del Mondo

