Mercosur protesta degli agricoltori davanti al Parlamento UE

Gli agricoltori del Mercosur manifestano davanti al Parlamento europeo a Bruxelles, scatenando disordini e scontri con le forze dell'ordine. La protesta, guidata dai trattori, sottolinea le preoccupazioni del settore agricolo riguardo agli accordi commerciali e alle future ripercussioni sulle attività agricole europee. Un gesto forte che evidenzia le tensioni tra settore agricolo e istituzioni europee nel contesto delle trattative internazionali.

Disordini e scontri tra agricoltori e polizia davanti al Parlamento europeo a Bruxelles durante la protesta con i trattori.

Bruxelles assediata dai trattori: protesta degli agricoltori contro l’Ue - Agricoltori da Francia, Italia e Germania davanti al Parlamento europeo: nel mirino Mercosur e fondi agricoli. tg.la7.it

Agricoltura in crisi: anche Enna a Bruxelles contro i tagli dell’UE, letame sull’asfalto per protesta - Anche i produttori dell’Isola hanno partecipato alla grande mobilitazione di Bruxelles contro l’accordo Mercosur e contro la nuova impostazione dei fondi europei ... vivienna.it

Sardone - Al fianco degli agricoltori che protestano davanti al Parlamento europeo (17.12.25)

"No all'accordo commerciale con il Sudamerica", a Bruxelles torna la protesta dei trattori, Il Consiglio europeo deve decidere sull'intesa con Mercosur, mercato comune di cinque paesi del continente. Da ieri gli agricoltori hanno bloccato strade, lanciato ortaggi - facebook.com facebook

#TG2000 - #Agricoltura, a #Bruxelles la protesta dei #trattori #18dicembre #Mercosur #FarmersProtest #Farmers #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

