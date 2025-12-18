Mercosur Meloni frena Lula | Italia pronta a sottoscrivere l’intesa quando gli agricoltori avranno le risposte necessarie
La premier Giorgia Meloni apre alla firma dell’accordo tra Ue e Mercosur, sottolineando la disponibilità dell’Italia a sottoscriverlo. Tuttavia, mette in guardia e chiede rassicurazioni agli agricoltori, evidenziando l’importanza di risolvere le criticità prima di procedere. La posizione italiana si inserisce in un contesto di attenta negoziazione, tra opportunità economiche e salvaguardia delle produzioni nazionali.
La premier Giorgia Meloni non è contraria all’accordo tra Ue e Mercosur, che dovrebbe essere firmato sabato. Ma chiede più tempo “per convincere” gli agricoltori italiani. E’ quello che la premier ha detto in un colloquio telefonico con il presidente brasiliano. Lo riferisce lo stesso Luiz Inacio Lula da Silva in una conferenza stampa. La telefonata. “Oggi ho chiamato il primo ministro Meloni – ha detto -. Con mia grande sorpresa, ho scoperto che anche l’Italia, insieme alla Francia, non voleva firmare l’accordo a causa di una questione politica che coinvolge gli agricoltori”. Secondo il presidente brasiliano, durante il colloquio con la premier, “Meloni mi ha spiegato che non è contraria all’accordo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Consiglio Ue fermo sul Mercosur, la protesta dei trattori infiamma Bruxelles. Meloni rassicura Lula. “Ma risposte agli agricoltori”
Leggi anche: “Adesso o mai più”: Lula chiama Meloni sull’accordo Ue-Mercosur
Meloni rinvia la firma del Mercosur e frena tutta l'Ue; Accordo Ue-Mercosur in bilico. La Francia frena, l’Italia è decisiva; Meloni dice no al Mercosur, telefonata con Macron. Salta la firma di von der Leyen in Brasile; Consiglio Europeo, Meloni frena sugli asset: «Servono basi giuridiche».
Sul Mercosur un trattore di traverso, Macron frena spalleggiato da Meloni. Che chiede a Lula di aspettare - Schlein: "Non capisco come si possa reagire alla guerra commerciale di Trump senza cercare di aprire nuove relazioni commerciali come il Mercosur" ... blitzquotidiano.it
Accordo Ue-Mercosur, l'annuncio del presidente Lula: "Ho parlato con Giorgia Meloni" - Mercosur: l’Italia pronta a firmare dopo aver garantito le richieste degli agricoltori. notizie.it
EU-Mercosur-avtalen, kunngjør president Lula: «Jeg snakket med Giorgia Meloni.» - Mercosur: l’Italia pronta a firmare dopo aver garantito le richieste degli agricoltori. notizie.it
+++ “Adesso o mai più”: Lula ha chiamato Meloni sull’accordo Ue-Mercosur per sbloccare la firma +++ x.com
Che cos'è il Mercosur e perchè l'Italia si oppone: la scelta del governo Meloni e il ruolo dell'agricoltura Made in Italy - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.