La premier Giorgia Meloni apre alla firma dell’accordo tra Ue e Mercosur, sottolineando la disponibilità dell’Italia a sottoscriverlo. Tuttavia, mette in guardia e chiede rassicurazioni agli agricoltori, evidenziando l’importanza di risolvere le criticità prima di procedere. La posizione italiana si inserisce in un contesto di attenta negoziazione, tra opportunità economiche e salvaguardia delle produzioni nazionali.

© Secoloditalia.it - Mercosur, Meloni frena Lula: “Italia pronta a sottoscrivere l’intesa quando gli agricoltori avranno le risposte necessarie”

La premier Giorgia Meloni non è contraria all’accordo tra Ue e Mercosur, che dovrebbe essere firmato sabato. Ma chiede più tempo “per convincere” gli agricoltori italiani. E’ quello che la premier ha detto in un colloquio telefonico con il presidente brasiliano. Lo riferisce lo stesso Luiz Inacio Lula da Silva in una conferenza stampa. La telefonata. “Oggi ho chiamato il primo ministro Meloni – ha detto -. Con mia grande sorpresa, ho scoperto che anche l’Italia, insieme alla Francia, non voleva firmare l’accordo a causa di una questione politica che coinvolge gli agricoltori”. Secondo il presidente brasiliano, durante il colloquio con la premier, “Meloni mi ha spiegato che non è contraria all’accordo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

