Mercosur cos’è e cosa prevede l’accordo per l’Italia | pro e contro

L’accordo Mercosur rappresenta una svolta nelle relazioni commerciali tra l’Italia e l’America del Sud, coinvolgendo paesi come Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Dopo settimane di incertezze, il governo italiano ha chiarito la propria posizione, evidenziando vantaggi e criticità. Questo accordo di libero scambio potrebbe aprire nuove opportunità, ma anche sollevare questioni di sostenibilità e tutela dei settori locali. Ecco cosa c’è da sapere sui pro e contro per l’Italia.

Dopo giorni di mezze parole, Giorgia Meloni ha sciolto ogni dubbio sul Mercosur. Sappiamo quindi la posizione dell'Italia in merito all'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e Paesi come Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. La firma era prevista per il 20 dicembre, ma con l'Italia che si tira indietro potrebbe saltare tutto ed essere rimandata. Infatti Giorgia Meloni si allinea ai Paesi contrari e si affianca alle critiche della Coldiretti. "Non significa che l'Italia intenda bloccare o opporsi, ma tende ad approvare l'accordo solo quando include adeguate garanzie di reciprocità per il nostro settore agricolo", ci tiene a precisare.

Mercosur, cos’è e perché l’accordo è importante? Quali sono i vantaggi (e i timori) per l’Italia? Cosa sapere del trattato con i paesi sudamericani - I leader dei 27 Paesi membri dell’Ue, al vertice di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, dovranno decidere se ratificare l’accordo di libero scambio ... msn.com

Mercosur, cos'è e cosa prevede l'accordo con l'Ue: perché è importante e il nodo agricoltura - L’accordo tra Unione Europea e Mercosur è una delle intese commerciali più ambiziose mai negoziate dall’UE con un partner esterno. msn.com

A margine della Conferenza Nazionale dell'Export svolta oggi in Fiera Milano, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato l'accordo sul Mercosur. Sentite cosa dice x.com

Ecco qui. E' ora di sapere di che cosa si parlerà nel Ristretto Italiano di domani: Italia ago della bilancia sul maxi accordo UE–Mercosur Meloni e Macron si allineano per rinviare il voto sul trattato Mercosur “Italia arbitro d’Europa”: Les Échos r - facebook.com facebook

