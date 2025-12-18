Mercato Napoli l’esterno te lo porta…De Bruyne | sorpassata l’Inter

Il mercato del Napoli si infiamma con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra: De Bruyne si affaccia come possibile protagonista, superando l’Inter. Intanto, gli azzurri accelerano per Brooke Norton-Cuffy, promettente terzino inglese classe 2004 attualmente al Genoa, puntando a rafforzare la rosa con un talento giovane e di prospettiva.

Il Napoli accelera per Brooke Norton-Cuffy, il giovane terzino inglese classe 2004 attualmente al Genoa.?Secondo Tuttosport, Manna spinge per regalarlo a Conte già nella sessione invernale di gennaio.?Per superare la concorrenza dell’ Inter, gli azzurri hanno un asso nella manica: l’agenzia dell’esterno è la stessa di Kevin De Bruyne. Norton-Cuffy al Napoli: il vantaggio grazie a KDB. Brooke Norton-Cuffy si sta imponendo come uno dei laterali più interessanti della Serie A.?Le sue prestazioni col Genoa hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma il Napoli lo segue da mesi, impressionato dalla maturità nonostante i soli 21 anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

