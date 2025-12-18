Mercato Juventus si complica la cessione | l’operazione è difficile a gennaio Il club spinge forte per avere il bianconero
La cessione di un giocatore chiave si fa sempre più complessa a gennaio. La Juventus intensifica i suoi sforzi, ma le trattative incontrano ostacoli, complicando i piani di mercato. Nel frattempo, il Genoa si prepara a blindare Perin con un nuovo contratto triennale, mentre Damien Comolli si oppone con decisione a una possibile partenza già nel prossimo mercato invernale.
Mercato Juventus, Perin è il sogno per la porta del Genoa. Il club ligure offre un triennale, ma Damien Comolli fa muro per gennaio. Il futuro di Mattia Perin torna a essere un tema centrale nelle dinamiche del calciomercato invernale. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Genoa starebbe compiendo un tentativo concreto per riportare l’estremo difensore in Liguria. Il “Grifone”, attualmente impegnato nella lotta per la salvezza sotto la guida tecnica di Daniele De Rossi, ha individuato in Perin il leader ideale a cui affidare le chiavi della porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mauro sulla Juve: «Cessione? Non si può. Ecco cosa manca»; Proprietà Juventus, trattativa complicata per Tether. Exor respinge ad unanimità l'offerta da 1.1 miliardi per il club. La Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio decisivo!.
Cessione Juventus, Bellinazzo in esclusiva: “Vale oltre 2 miliardi. Il no di Elkann? Tether rilancerà” - Con il giornalista Marco Bellinazzo, esperto di economia e finanza sportiva de ‘Il Sole 24 Ore’, scopriamo qualcosa in più sull'interesse di Tether nei confronti della Juventus ... sport.virgilio.it
Mercato Juventus, l’Inter apre alla cessione di Frattesi ma la richiesta è spiazzante - Per il centrocampista della nazionale, il club nerazzurro vuole, in cambio, un perno del centrocampo di Spalletti. msn.com
La Monica (MF): "Lo stop di Vlahovic complica tutto sia in campo che sul mercato" - Ospite di Cose di Calcio su Radio Bianconera, Gabriele La Monica di Milano Finanza ha affrontato un tema destinato a scaldarsi presto in casa Juventus. tuttojuve.com
Lucca, futuro in bilico: la Juventus valuta l’affondo Il mercato di gennaio della Juventus potrebbe non limitarsi al centrocampo. Accanto alla necessità di rinforzare la mediana per Luciano Spalletti, prende quota anche l’ipotesi di un nuovo attaccante. Tra i nomi - facebook.com facebook
