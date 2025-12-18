Il mercato della Juventus si anima con un duello con il Bologna per Gady Beyuku, giovane esterno francese del Modena. Sartori ha visionato più volte il talento, alimentando le speranze di un’offerta a gennaio. Comolli e Sartori puntano al talento transalpino, rendendo il confronto tra i due club sempre più acceso in vista della prossima sessione di mercato.

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, duello con il Bologna: Sartori lo ha fatto visionare più volte. Possibile un’offerta a gennaio per l’esterno francese

Mercato Juventus, duello con il Bologna per Gady Beyuku. Il terzino francese del Modena piace a Comolli e Sartori per la sessione di gennaio. La Juventus continua a scandagliare il mercato dei giovani talenti con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e assicurarsi i migliori prospetti del calcio nazionale. L’ultimo nome finito sul taccuino di Damien Comolli è quello di Gady Beyuku, terzino destro classe 2005 di proprietà del Modena. Il giovane francese si sta mettendo in luce nel campionato di Serie B, attirando le attenzioni non solo dei bianconeri, ma anche del Bologna. Secondo quanto riportato dal QS, il direttore sportivo dei felsinei, Giovanni Sartori, avrebbe fatto visionare il ragazzo a più riprese, pronto a sferrare un attacco già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Calciomercato Juventus, occhi su quel talento: Comolli lo ha fatto visionare

Leggi anche: Spalletti indiavolato nel recupero di Juventus-Bologna: lo ha urlato tre volte, con chi ce l’aveva

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa...; Serie A: due big match e un delicato scontro salvezza; Bologna-Juventus, le pagelle di CM: Openda meglio di David, delude Orsolini; Gds – Palestra scatena l’asta: duello Juve-Inter, la situazione. Quotazione alta. E occhio….

Bologna-Juventus 0-1, le pagelle: Cabal l'insospettabile, Openda entra bene. Heggem si rovina - La Juventus espugna Bologna grazie al gol di Cabal, al Dall'Ara la partita valevole per la 15^ giornata di Serie A finisce con il risultato di 0- tuttomercatoweb.com