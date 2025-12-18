Il mercato della Juventus si infiamma con l’interesse del Borussia Dortmund per uno dei talenti bianconeri. Il club di appartenenza stabilisce le condizioni, mentre i riflettori sono puntati su un giovane dell’Hellas Verona, valutato circa 15 milioni di euro. Damien Comolli monitora attentamente l’attaccante brasiliano, in vista del trasferimento previsto per il 2026, alimentando il fermento tra le big europee.

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, occhi anche del Dortmund sull’obiettivo bianconero: il club d’appartenenza detta le condizioni. Le ultime

Mercato Juve, occhi puntati su Giovane dell’Hellas Verona per il 2026. Damien Comolli valuta l’attaccante brasiliano da 15 milioni di euro. La Juventus ha inserito un nuovo, promettente nome nella lista dei desideri per rinforzare il reparto avanzato di Luciano Spalletti. Si tratta di Giovane Santana do Nascimento, meglio noto semplicemente come Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 che sta incantando la Serie A con la maglia dell’ Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prestazioni del giovane talento ex Corinthians hanno attirato l’attenzione non solo dei bianconeri, ma anche dell’ Inter e del Borussia Dortmund, storicamente attento ai migliori prospetti del campionato italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Mercato Juve, Chivu ha gli occhi puntati sull’obiettivo bianconero: la richiesta del club è alta. Le ultime sulla trattativa, ecco di chi si tratta

Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve, il turco “detta” le condizioni per il prolungamento: si aspetta questo dal club bianconero. Il punto sul suo futuro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus, a sinistra piace Kauã Prates, il nuovo Serginho; Juve, per Palestra occhio alle concorrenti dall'estero; Juventus al lavoro sul mercato: Palestra nel mirino, occhi su altri due giocatori; Occasione low cost per la Roma: ha giocato nella Juve | ASRL.

MERCATO - Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali - Nonostante la vittoria sul Bologna abbia riportato un po' di serenità in casa Juventus, la società bianconera comincia a muoversi in vista del mercato di gennaio. msn.com