Il mercato di gennaio si infiamma con una corsa a tre tutta italiana per il centrocampo, coinvolgendo Juventus, Napoli e Roma. Comolli si prepara a sfidare le concorrenti con un obiettivo che sta catturando l’attenzione di tutti, mentre il giocatore, ai margini dell’Inter, si inserisce nel mirino di Spalletti. Una sfida appassionante che potrebbe rivoluzionare il reparto centrale delle big di Serie A.

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, corsa a tre tutta italiana per l’obiettivo a centrocampo: Comolli sfida Napoli e Roma in vista di gennaio. Le ultime

Mercato Juve, il giocatore è ai margini del progetto nerazzurro e piace tantissimo a Spalletti: la concorrenza di Roma e Napoli per il colpo. Il futuro di Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano da Milano. Il centrocampista della nazionale azzurra, classe 1999 noto per la sua corsa inesauribile, sta vivendo una stagione decisamente complessa sotto la gestione tecnica di Cristian Chivu. L’allenatore lo ha progressivamente relegato ai margini del progetto nerazzurro. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il giocatore sarebbe ormai scivolato drasticamente nelle gerarchie fino a diventare la settima scelta del tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

