Mercato Inter Sky fa il punto | da Dumfries a Valin?i? i nomi caldi tra gennaio e giugno

Sky analizza il mercato dell’Inter da gennaio a giugno, con focus su nomi caldi come Dumfries e Valic. L’infortunio del tedesco accelera le strategie di rinforzo, coinvolgendo ruoli chiave dalla fascia destra alla porta. La società nerazzurra valuta attentamente le opzioni per rafforzare la rosa, bilanciando esigenze immediate e progetti futuri. Un mercato in evoluzione, tra sfide e opportunità, che potrebbe segnare il destino della squadra nella seconda parte della stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, strategie tra presente e futuro: l’infortunio di Dumfries accelera le riflessioni sui rinforzi, dalla fascia destra alla porta. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, non c’è solo il campo al centro dell’attenzione in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro sta infatti lavorando su più tavoli in chiave calciomercato, con una pianificazione che guarda sia al gennaio ormai imminente sia, soprattutto, all’estate. Il tema centrale resta quello legato alla fascia destra, aggravato dall’operazione alla caviglia di Denzel Dumfries, che potrebbe rientrare solo tra marzo e aprile. 🔗 Leggi su Internews24.com

