Mercato Inter Romano avverte | Dumfries e De Vrij in bilico? Cosa filtra sui colpi in uscita

Il mercato dell’Inter si fa incerto con Dumfries e De Vrij in bilico. Fabrizio Romano svela i possibili scenari estivi e le mosse a gennaio, rivelando le intenzioni nerazzurre e le trattative in corso. Un’analisi dettagliata delle strategie che potrebbero ridefinire il futuro della squadra e i colpi in uscita in questa fase di mercato.

Il futuro di alcuni pilastri dell'Inter entra sempre più nel vivo, tra valutazioni di mercato e scelte legate al minutaggio e agli obiettivi personali. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, chiarendo le situazioni di Denzel Dumfries, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, tre nomi centrali nei ragionamenti della dirigenza nerazzurra tra gennaio e la prossima estate. La posizione di Dumfries resta una delle più delicate.

