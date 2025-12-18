Mercato Inter linea chiara sulla fascia destra | O Palestra o niente

L'Inter si concentra sulla fascia destra, con una posizione ferma: niente soluzioni temporanee a gennaio. Il club nerazzurro preferisce investire sul talento dell’Atalanta, puntando a rafforzare la squadra sia per il presente che per il futuro. Una linea chiara che riflette la volontà di valorizzare giovani promesse e costruire una squadra più solida e competitiva.

© Internews24.com - Mercato Inter, linea chiara sulla fascia destra: «O Palestra o niente» Inter News 24 mercato Inter, il club nerazzurro non vuole soluzioni tampone a gennaio: meglio puntare tutto sul talento dell'Atalanta per il presente e il futuro. La strategia dell' Inter sul mercato di gennaio, almeno al momento, è piuttosto definita. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in casa nerazzurra sta prendendo corpo un principio netto: o arriva Marco Palestra oppure non si interviene. Una linea chiara, figlia del lungo stop di Denzel Dumfries, ma anche della volontà di non snaturare il progetto tecnico con un semplice tappabuchi. L'assenza dell'esterno olandese pesa, ma in viale della Liberazione si ritiene che non avrebbe senso investire su un profilo di passaggio, incapace di spostare realmente gli equilibri.

