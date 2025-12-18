Mercato Inter il Verona apre su quei due calciatori | le dichiarazioni del presidente Zanzi sono chiare!

Il mercato dell’Inter si intreccia sempre più con quello del Verona, concentrandosi su due talenti emergenti: Giovane e Rafik Belghali. Le recenti dichiarazioni del presidente Zanzi lasciano poche interpretazioni, sottolineando l’apertura verso questi giocatori. Un intreccio di interessi e possibilità che potrebbe delineare il futuro di questi giovani promettenti, con l’attenzione delle grandi squadre italiane puntata su di loro.

Mercato Inter, il Verona ha preso una decisione: apertura su quei due giocatori: le parole del presidente Zanzi non lasciano dubbi Il mercato dell’Inter continua a intrecciarsi con quello del Verona, soprattutto attorno a due giovani in piena crescita: Giovane e Rafik Belghali, osservati con attenzione anche dalla dirigenza nerazzurra. A fare chiarezza è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

