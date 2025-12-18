Mercato Inter Carboni rientra dal Genoa? Quale sarà il futuro dell’argentino in caso di rientro in nerazzurro

Il futuro di Carboni si fa incerto: il suo prestito al Genoa potrebbe terminare, aprendo nuove possibilità di mercato. Con Sassuolo e Parma pronte a inserirsi, la situazione si sblocca in vista di gennaio. Resta da capire se l’Inter deciderà di reintegrare l’argentino o optare per altre soluzioni, mentre i tifosi attendono novità sul suo destino e sul possibile ritorno di Redazione Inter News 24.

Inter News 24 Mercato Inter, stop al prestito di Carboni? Sassuolo e Parma in corsa per gennaio in caso di svincolo dalla società ligure. Valentin Carboni non concluderà la stagione con la maglia del Genoa. Come anticipato nei giorni scorsi e ora confermato dal Corriere dello Sport, l’ Inter è al lavoro con il club ligure per interrompere anticipatamente il prestito del giovane trequartista argentino, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. La decisione nasce da una valutazione condivisa: dopo un inizio promettente, il percorso di Carboni in rossoblù si è progressivamente complicato. 🔗 Leggi su Internews24.com

