Mercato Inter Biasin detta la linea dei nerazzurri | niente pezze dopo il ko di Dumfries

In un momento delicato per l’Inter, Biasin traccia la strada dei nerazzurri, sottolineando l’importanza di una scelta di livello per sostituire Dumfries dopo il lungo infortunio. La società si prepara a valutare attentamente le opzioni di mercato, puntando a rinforzi di qualità senza compromessi. La fase cruciale si avvicina, e le decisioni future saranno decisive per mantenere l’equilibrio e l’ambizione della squadra.

Il lungo stop di Denzel Dumfries obbliga l'Inter a riflessioni profonde in vista del mercato di gennaio. Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sullo scenario che si apre dopo l'operazione alla caviglia dell'esterno olandese, chiarendo quale sarà il criterio guida delle decisioni nerazzurre. Secondo Biasin, la risposta definitiva sulle mosse dell'Inter arriverà a breve, ma una cosa è già certa: non verranno fatte operazioni tanto per riempire una casella.

