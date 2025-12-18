Mercato in città giornata di vendita autorizzata anche per domenica
Il mercato di Cava de' Tirreni si prepara a una domenica speciale, con l’autorizzazione dell’amministrazione comunale a una giornata di vendita straordinaria. Domenica 21 dicembre, gli operatori mercatali potranno allestire i loro stand presso l’area comunale di corso Palatucci, offrendo ai cittadini un’opportunità unica di shopping. Un’occasione imperdibile per trovare i regali di Natale e scoprire prodotti locali in una giornata di commercio aperta anche di domenica.
