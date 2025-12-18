Nel mondo del calcio locale, si delineano nuovi scenari: il ritorno di Ginestra in campo, i movimenti tra Ancona e Matese, e il cambio in panchina a Montegranaro con Baldassarri al timone. Questi eventi segnano un momento di rinnovamento e sfide per le squadre coinvolte, riflettendo l’evoluzione di un mercato in continuo fermento.

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Il difensore Marino ritrova il capitano Paolo Ginestra

Si dividono le strade tra l’Ancona e il centrocampista Mattia Matese, classe 2001. Cambio sulla panchina del Montegranaro: l’allenatore Eddy Mengo ha rassegnato le dimissioni e al suo posto la società ha preso Gabriele Baldassarri, un tecnico esperto. Nicolas Marino è un nuovo giocatore del Matelica. Il difensore, classe 1996, ha già giocato in biancorosso negli anni 2023 e 2024, vestendo poi le maglie di Civitanovese, Filottranese, Maceratese e Fabriano Cerreto, dove ha indossato anche la fascia di capitano. A Civitanova ha vinto il campionato di Prima Categoria nel 2017-2018, a Macerata e a Fabriano quello di Promozione (2021-2022 e 2023-2024) e si è distinto come uno dei difensori più affidabili del campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Renato Veiga, riecco la Juve! Il difensore portoghese ritrova i bianconeri col Villarreal: è già un leader per gli spagnoli, giocherà da titolare?

Leggi anche: Il difensore sbaglia a impostare il navigatore: si ritrova nello stadio sbagliato a 300 kilometri di distanza | Domeniche bestiali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mercato. Il difensore Marino ritrova il capitano Paolo Ginestra - Si dividono le strade tra l’Ancona e il centrocampista Mattia Matese, classe 2001. msn.com