Mercato dilettanti Cinquegrano passa al Montombraro Galantini a Scandiano?

Il mercato dilettanti infiamma le piazze emiliane: Cinquegrano si trasferisce al Montombraro, Galantini potrebbe approdare a Scandiano, mentre Formigine mette a segno un vero colpo con tre acquisti: Rovatti, Prandini e Bationo. Tanti movimenti e opportunità per rafforzare le squadre e sognare nuovi risultati, tra sogni di crescita e sogni di gloria.

