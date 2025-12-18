Mercato dilettanti Cinquegrano passa al Montombraro Galantini a Scandiano?
Il mercato dilettanti infiamma le piazze emiliane: Cinquegrano si trasferisce al Montombraro, Galantini potrebbe approdare a Scandiano, mentre Formigine mette a segno un vero colpo con tre acquisti: Rovatti, Prandini e Bationo. Tanti movimenti e opportunità per rafforzare le squadre e sognare nuovi risultati, tra sogni di crescita e sogni di gloria.
Formigine scatenato, piazza tre colpi: dalla Cittadella arriva in prestito il centrocampista Matteo Rovatti (2005), per l’attacco Riccardo Prandini (2006) dall’Arcetana, poi un altro centrocampista Yves Benoit Bationo dal Salsomaggiore (‘93). In Promozione colpo grosso del Montombraro in attacco con Gennaro Cinquegrano (2004, nella foto) ex Vianese e Bibbiano. Il difensore Posponi saluta lo United Carpi e va alla Riese. Un bomber come regalo di Natale per il Carpineti, Seconda categoria, che ingaggia Andrea Montanini: il classe 1989 arriva dalla Casalgrandese, dove finora ha segnato 12 gol tra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
