MERCATO DILETTANTI Cantucci e Izzo cambiano maglia

Due calciatori della Fermignanese cambiano maglia: Ivan Cantucci, centrocampista classe 1999, e Davide Izzo, attaccante classe 1995, sono stati svincolati dalla società. Entrambi hanno avuto un ruolo importante nelle ultime stagioni e ora sono pronti a cogliere nuove opportunità nel mercato dilettanti. La loro esperienza e determinazione rappresentano un valore aggiunto per qualsiasi squadra pronta ad accoglierli.

Mercato dilettanti: conferme e novità in Serie D ed Eccellenza - In Serie D, la neopromossa Scandicci è impegnata nel blindare l’ossatura della squadra che ha conquistato la promozione. lanazione.it

Mercato, la Cremonese bussa in casa Monza: Colpani e Izzo nel mirino - Sono due i profili al centro dell’attenzione in questo frangente, visto che il sodalizio di via Postumia è deciso ad assicurarsi le prestazioni sportive di Fali Candé, un altro difensore centrale, ... ilgiorno.it

Tobias #DelPiero lascia la Sanremese: il figlio del Capitano è stato svincolato dal club di Serie D. Cos’è successo. Il mercato invernale dei dilettanti regala una notizia che fa rumore, non tanto per l’impatto tecnico immediato, quanto per il cognome pesa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.