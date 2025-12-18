MERCATO DILETTANTI Cantucci e Izzo cambiano maglia
Due calciatori della Fermignanese cambiano maglia: Ivan Cantucci, centrocampista classe 1999, e Davide Izzo, attaccante classe 1995, sono stati svincolati dalla società. Entrambi hanno avuto un ruolo importante nelle ultime stagioni e ora sono pronti a cogliere nuove opportunità nel mercato dilettanti. La loro esperienza e determinazione rappresentano un valore aggiunto per qualsiasi squadra pronta ad accoglierli.
La Fermignanese ha svincolato due calciatori, si tratta di Ivan Cantucci, centrocampista classe 1999 da due stagioni a Fermignano e di Davide Izzo, attaccante classe 1995 (otto campionati con la Fermignanese e in precedenza al Santa Cecilia e Fermignano). Davide Izzo sembra che sia molto vicino al Gabicce Mare mentre Ivan Cantucci ha richieste sia dall’Urbania (si tratterebbe di un ritorno) che dalla Mercatellese. Per domenica nel match casalingo contro la Civitanovese mister Simone Pazzaglia avrà a disposizione l’ultimo arrivato: l’attaccante Filippo Iacovoni (cl’2004) ex Vianese (Eccellenza Emilia- Romagna) e con alle spalle già della serie C e serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
