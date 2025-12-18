Mercatini e tradizione | Montegrotto si veste di Natale

Nel cuore di Montegrotto Terme, il Natale si accende con un’atmosfera magica e coinvolgente. Tra le luci scintillanti di piazza Primo Maggio e l’incanto del Villaggio di Babbo Natale in piazza Carmignoto, il paese si trasforma in un mondo di tradizione, festa e calore. Un weekend ricco di eventi che celebra lo spirito natalizio e la bellezza delle tradizioni locali, pronti ad affascinare grandi e piccini.

Il fine settimana natalizio accende Montegrotto Terme con un programma diffuso tra piazza Primo Maggio e piazza Carmignoto, cuore del Villaggio di Babbo Natale. In calendario mercatini, spettacoli, musica e uno degli appuntamenti più attesi del periodo: la sfilata dei Krampus. Tutti gli eventi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Stupinigi si veste a festa: Villaggio degli Elfi, mercatini, trenini e Notte Bianca per un "Natale Reale" Leggi anche: La magia del Natale a Bardolino: mercatini, tradizione e pista di pattinaggio sull'acqua Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mercatini e tradizione: Montegrotto si veste di Natale. Weekend natalizio a Montegrotto Terme: mercatini, magia e l’atteso arrivo dei Krampus - Weekend natalizio a Montegrotto Terme: mercatini, magia e l’atteso arrivo dei Krampus il 20 e 21 dicembre 2025 Un fine settimana intenso di magia, tradizione e cultura nel Villaggio di Babbo Natale ... padovaoggi.it Dal villaggio di Babbo Natale ai Krampus, un Natale ricco di eventi a Montegrotto Terme - Nei pomeriggi del 6, 7 e 8 dicembre, poi il 13 e 14, e infine dal 20 al 24 dicembre, dalle 15 alle 19, Babbo Natale in persona accoglierà i bambini in piazza Primo Maggio insieme ai suoi elfi. padovaoggi.it Mercatini di Natale, tradizione dal fascino intramontabile - I mercatini di Natale, con le loro luci soffuse, le baite in legno e il profumo di vin brulè, sono tra gli appuntamenti più attesi delle Feste, un momento di socialità e l'occasione di immergersi nell ... ansa.it Capodanno a Zagabria Capodanno tra mercatini, luci e tradizione Volo incluso, hotel selezionato e un’atmosfera unica per salutare l’anno nuovo. Giramondo Siracusa – Via Adige 24 0931 096243 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.