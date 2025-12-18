Mercatini di Natale a La Rosa di Terricciola

Vivi l’incanto del Natale a La Rosa di Terricciola, dove le atmosfere festive si accendono con mercatini, luci e tradizioni. Dopo il successo delle prime date, l’evento ritorna con due giornate all’insegna di emozioni, divertimento e convivialità per grandi e piccini, regalando un’esperienza magica e indimenticabile nel cuore della Toscana.

Dopo gli appuntamenti del 7 e 8 dicembre a Terricciola, la magia del Natale è pronta a fare tappa a La Rosa con due giornate che promettono emozioni e divertimento per tutta la famiglia. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, il prato del Bottegone della Calzatura a La Rosa si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 11 alle 20, si terranno i mercatini di Natale e dell'artigianato a La Rosa.

