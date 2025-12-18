Mercati settimanali | come cambiano orari e giorni durante le feste di Natale
Durante le festività natalizie, i mercati settimanali della provincia di Latina subiscono variazioni negli orari e nei giorni di apertura. Questi cambiamenti sono pensati per adattarsi alle esigenze della comunità e garantire un’esperienza di acquisto serena e sicura. È importante informarsi in anticipo per non perdere le opportunità di shopping e scoprire le novità offerte durante questa speciale stagione.
Cambiano, in alcuni casi, gli orari e i giorni dei mercati settimanali nella provincia di Latina con l’arrivo delle festività natalizie. Sono infatti molte le amministrazioni comunali pontine che, accogliendo le richieste dell’Ana Ugl, come anche autonomamente, hanno deciso di anticipare lo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Quali sono i giorni più e meno costosi per viaggiare durante le feste di Natale
Leggi anche: Truffe di Natale: come difendersi dalle frodi durante le feste
Mercati festivi, cambiano date e orari in provincia di Latina - In provincia di Latina, i Comuni riorganizzano i mercati settimanali per le festività di Natale, Santo Stefano e Capodanno: appuntamenti straordinari, anticipi e orari prolungati a Fondi, Gaeta, Formi ... latinaquotidiano.it
Mercati straordinari in zona stadio a Empoli per due domeniche - In vista del Natale, tornano due mercati straordinari per le domeniche 14 e 21 dicembre 2025 in zona stadio, con consueto orario del mercato settimanale, ... gonews.it
Georgia vs Romania: Caucasus Wilds vs Balkan Legend
AVVISO SOPPRESSIONE MERCATI SETTIMANALI - GIOVEDI 25 DICEMBRE 2025 E GIOVEDI 1 GENNAIO 2026 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.