Mens Sana Balsa Jokic punta Cecina | Mi sento bene Ci sarò? vediamo

La Mens Sana si prepara alla sfida di domenica a Cecina, con Balsa Jokic che si dice in buona forma e pronto a scendere in campo. La squadra continua gli allenamenti al PalaEstra, concentrata e determinata a affrontare una trasferta difficile. La partita si avvicina e l’incertezza sulla presenza di Jokic aggiunge un tocco di suspense a questa importante sfida.

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana, Balsa Jokic punta Cecina: "Mi sento bene. Ci sarò? vediamo" La Mens Sana prosegue gli allenamenti al PalaEstra in vista della difficile trasferta di domenica a Cecina. La formazione di Vecchi arriverà alla sfida in provincia di Livorno forte di nove vittorie di fila (dieci su undici gare giocate) che hanno permesso a Pannini e compagni di essere al momento primi in classifica nonostante una difficile situazione dell'infermeria. Rispetto alla squadra che ha vinto contro Don Bosco Crocetta domenica potrebbe rivedersi Balsa Jokic (nella foto), che sta cercando di recuperare dall'infortunio di due settimane fa a Lucca proprio nell'ultima azione. Il pungo montenegrino ha parlato del momento della squadra e delle sue condizioni durante la visita allo store del main sponsor Note di Siena.

