Meno palazzi ma il mattone non è morto | costruttori foggiani fanno più affari con le grandi opere

Nel 2025, il settore edile di Capitanata registra una crescita significativa, con un aumento del 17% delle masse salari. I costruttori foggiani, puntando su grandi opere, dimostrano che il mattone non è morto, spostando l’attenzione da nuovi palazzi a investimenti strategici nel comparto infrastrutturale. Una tendenza che rivela come il settore si stia evolvendo, confermando la sua vitalità e capacità di adattamento.

Nel corso del 2025, nel comparto edile di Capitanata si registra un incremento della massa salari del 17% rispetto all'anno precedente. È la riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che il mattone non è morto, "contrariamente a come diceva qualcuno". È la postilla del numero uno di Ance Foggia, Ivano.

