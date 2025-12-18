Meno figli ma più animali domestici
In un’Italia che vede diminuire le nascite, cresce il numero di famiglie che trovano nel proprio animale domestico un compagno affettuoso e fedele. Oltre 10 milioni di nuclei, spesso composti da soli adulti, hanno scelto di condividere la propria casa con un amico a quattro zampe, trasformando il rapporto con gli animali in una vera e propria forma di famiglia alternativa.
: oltre 10 milioni di famiglie in Italia hanno almeno un animale in casa, soprattutto nuclei composti da soli adulti, secondo i dati Istat. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Italiani sempre più attenti agli animali domestici: la pet economy vale 4,2 miliardi di euro
Leggi anche: Una famiglia su tre ha un cane o un gatto, più pesci che uccelli. Italiani e animali domestici: ecco i numeri
Meno figli ma più animali domestici
Meno figli, meno libri, meno fiducia. L’Italia che emerge dal rapporto Censis sembra un Paese che ha tolto alle nuove generazioni non solo gli strumenti per costruire il futuro, ma persino il desiderio di immaginarlo. facebook
Rimango dell'idea che non possa arbitrare più in #SerieA, men che meno in un torneo come la #SupercoppaItaliana. Anche arbitrare le altre squadre ha implicazioni per la classifica e il cammino del #Napoli nei tornei, di conseguenza la serenità o c'è sempre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.