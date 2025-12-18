Meno figli ma più animali domestici

In un’Italia che vede diminuire le nascite, cresce il numero di famiglie che trovano nel proprio animale domestico un compagno affettuoso e fedele. Oltre 10 milioni di nuclei, spesso composti da soli adulti, hanno scelto di condividere la propria casa con un amico a quattro zampe, trasformando il rapporto con gli animali in una vera e propria forma di famiglia alternativa.

