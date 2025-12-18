Meno abitanti tanti ultrasessantenni più stranieri redditi medi ok La fotografia di Arezzo

Arezzo sta attraversando un periodo di cambiamenti demografici significativi, con una diminuzione degli abitanti, un aumento degli ultrasessantenni e una presenza crescente di stranieri, accompagnata da redditi medi stabili. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, l’assessore Alberto Merelli ha evidenziato l’importanza di analizzare questi dati attraverso il documento unico di programmazione, per comprendere le nuove traiettorie della città e pianificare il futuro.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.