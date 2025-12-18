Mengo Winter al via stasera con Osaka flu ed Eva Bloo

Stasera prende il via «Mengo Winter», l’atteso festival invernale che anima le festività con musica e spettacoli. La maratona delle feste, organizzata da Paco Mengozzi, porta sul palco artisti di talento come Osaka Flu ed Eva Bloo, offrendo un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia in compagnia e divertimento. Un evento imperdibile per scaldare i cuori e creare ricordi speciali durante questa stagione magica.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Al via oggi la maratona delle feste di Mengo Winter, la versione invernale del festival estivo organizzato da Paco Mengozzi. Appuntamento da stasera al 27 dicembre con «un esperimento, partendo dall'idea di un festival diffuso in tanti luoghi della città». Così Paco Mengozzi, presenta tanti eventi all'insegna della musica. Mengo Winter parte stasera alle 20,30 al teatro Virginian con Mengo's dinner, cena su prenotazione, dalle 22 a ingresso libero con consumazione, sul palco Osaka flu ed Eva Bloo. Punta di diamante dell'edizione invernale del Mengo, le due tappe aretine del tour nei teatri dei Negrita che chiudono «Canzoni per anni spietati» proprio nella loro città domani e sabato 20 dicembre alle 21 al teatro Petrarca.

MENGO WINTER in tour! Sabato 20 dicembre una maratona musicale imperdibile! ore 12 Buba e Shed djset @barberia_champagne_ar ore 17 Mamo djset @tabac_club_arezzo ore 19 Carillon djset @emilioarezzo ore 22 Lele & Alessio Capannini @liquidar - facebook.com facebook

