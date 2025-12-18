Meloni detta la linea in Aula | Con Kiev ma senza soldati Asset russi? Valutiamo bene

Il premier Meloni traccia la linea in Aula, sottolineando l’importanza di supportare Kiev senza inviare truppe e di valutare attentamente gli asset russi. In vista del Consiglio europeo, evidenzia un clima di unità tra Usa e Ue, pur riconoscendo prospettive differenti. Le sue parole riflettono la volontà di mantenere un equilibrio delicato tra alleanze e strategie, sottolineando l’importanza di una posizione condivisa a livello internazionale.

Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, il premier spiega: «Fra Usa e Ue c'è clima unitario, non siamo competitor, anche se ci sono delle prospettive diverse». Felpata nella strategia, assertiva nei toni, Giorgia Meloni tiene le consuete comunicazioni davanti al Parlamento in vista del delicatissimo Consiglio europeo di oggi e domani. La posizione del governo italiano è di totale sostegno all'Ucraina, di fermissima condanna delle azioni della Russia, ma anche di estrema cautela sul tema dell'utilizzo degli asset russi. Inoltre, ancora una volta si tiene fermo il punto: nessun soldato italiano metterà piede in Ucraina.

