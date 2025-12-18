Meloni con la testa appoggiata sulla mano ascolta intervento senatori su Consiglio Ue – Il video

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video si vede la premier Meloni con la testa appoggiata sulla mano mentre ascolta attentamente l’intervento dei senatori sulla discussione riguardante il Consiglio Ue. Un momento di riflessione e attenzione durante una riunione fondamentale per le decisioni europee, catturato a Roma il 18 dicembre 2025.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 La premier Meloni con la testa appoggiata sulla mano mentre ascolta la discussione in Senato sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Meloni saluta con la mano uscendo dall'Aula della camera dopo informativa su Consiglio Ue – Il video

Leggi anche: Landini dà della cortigiana a Giorgia Meloni: ma noi lo ricordiamo con la mano di Draghi appoggiata sulla spalla!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

meloni testa appoggiata manoMeloni con la testa appoggiata sulla mano ascolta intervento senatori su Consiglio Ue - (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 La premier Meloni con la testa appoggiata sulla mano mentre ascolta la discussione in Senato sul Consiglio ... notizie.tiscali.it

Meloni: «Moralizzatori zitti su ignobile post di Kirk a testa in giù. Le minacce si moltiplicano, noi non abbiamo paura» - «Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura». ilgazzettino.it

Meloni: 'Denunciata alla Cpi, così il clima diventa pericoloso' - Rivela al grande pubblico di essere stata "denunciata alla Corte penale internazionale per concorso in genocidio", insieme ai ministri Antonio Tajani ... ansa.it

Meloni con la testa appoggiata sulla mano ascolta intervento senatori su Consiglio Ue

Video Meloni con la testa appoggiata sulla mano ascolta intervento senatori su Consiglio Ue

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.