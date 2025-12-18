Meloni con la testa appoggiata sulla mano ascolta intervento senatori su Consiglio Ue – Il video
Nel video si vede la premier Meloni con la testa appoggiata sulla mano mentre ascolta attentamente l’intervento dei senatori sulla discussione riguardante il Consiglio Ue. Un momento di riflessione e attenzione durante una riunione fondamentale per le decisioni europee, catturato a Roma il 18 dicembre 2025.
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 La premier Meloni con la testa appoggiata sulla mano mentre ascolta la discussione in Senato sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Meloni saluta con la mano uscendo dall'Aula della camera dopo informativa su Consiglio Ue – Il video
Leggi anche: Landini dà della cortigiana a Giorgia Meloni: ma noi lo ricordiamo con la mano di Draghi appoggiata sulla spalla!
Meloni con la testa appoggiata sulla mano ascolta intervento senatori su Consiglio Ue - (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 La premier Meloni con la testa appoggiata sulla mano mentre ascolta la discussione in Senato sul Consiglio ... notizie.tiscali.it
Meloni: «Moralizzatori zitti su ignobile post di Kirk a testa in giù. Le minacce si moltiplicano, noi non abbiamo paura» - «Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura». ilgazzettino.it
Meloni: 'Denunciata alla Cpi, così il clima diventa pericoloso' - Rivela al grande pubblico di essere stata "denunciata alla Corte penale internazionale per concorso in genocidio", insieme ai ministri Antonio Tajani ... ansa.it
Meloni con la testa appoggiata sulla mano ascolta intervento senatori su Consiglio Ue
Mentre il Governo Meloni ha aumentato l’IVA su pannolini e prodotti per l’infanzia, riempiendoci la testa di slogan sulla natalità senza però produrre risultati concreti in tre anni, noi proponiamo di aumentare l’assegno unico, una misura introdotta dal Governo - facebook.com facebook
Sono andato ad #Atreju per smontare il conformismo ipocrita: per dieci giorni tutti a incensare Giorgia Meloni. Io no. Ad esempio qui è quando ricordo a Fratelli d’Italia che loro erano contro l’Autonomia. Hanno cambiato idea su tutto, pure su questo. Qualcuno x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.