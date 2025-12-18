Meloni | Con Kiev ma senza soldati Usa e Ue non sono competitor

Il premier Meloni sottolinea la collaborazione tra Usa e Ue in vista del Consiglio europeo, evidenziando un clima di unità e distanziando l’idea di competizione. Pur riconoscendo prospettive diverse, ribadisce l’importanza di lavorare insieme, anche in relazione alla situazione con Kiev, senza l’impiego di soldati italiani. Un messaggio di coesione e dialogo tra alleati, volto a rafforzare l’azione comune.

Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, il premier spiega: «Fra Usa e Ue c’è clima unitario, non siamo competitor, anche se ci sono delle prospettive diverse ». Felpata nella strategia, assertiva nei toni, Giorgia Meloni tiene le consuete comunicazioni davanti al Parlamento in vista del delicatissimo Consiglio europeo di oggi e domani. La posizione del governo italiano è di totale sostegno all’Ucraina, di fermissima condanna delle azioni della Russia, ma anche di estrema cautela sul tema dell’utilizzo degli asset russi. Inoltre, ancora una volta si tiene fermo il punto: nessun soldato italiano metterà piede in Ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it

