Meloni arriva al Consiglio Ue di Bruxelles – Il video

La premier Meloni si reca a Bruxelles per partecipare al Consiglio dell'Unione Europea, un momento cruciale per discutere questioni di politica europea e internazionale. L'arrivo di Meloni sottolinea l'importanza dell'impegno italiano nell'agenda europea, con attenzione alle sfide e alle strategie condivise tra i paesi membri. Un appuntamento che rafforza il ruolo dell’Italia nel contesto europeo e internazionale.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 La premier Meloni arriva al Consiglio Ue di Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Meloni arriva al Consiglio Ue di Bruxelles Leggi anche: Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Ue – Il video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tra Mattarella e i falchi Ue. La strada stretta di Meloni; Meloni alla Camera: comunicazioni in diretta prima del Consiglio europeo; Meloni: 'Niente soldati italiani a Kiev. Asset russi? Soluzione ardua'; Meloni solleva il caso del palazzo della Ue a Bruxelles: «800 milioni per ristrutturarlo? Non mi sembra una priorità». Meloni al Consiglio Ue: cautela sugli asset russi e linea dura su bilancio, Ucraina e Mercosur - L’Italia resta “aperta a ogni soluzione” sull’utilizzo degli asset russi congelati, ma solo a fronte di una base giuridica solida. online-news.it

“Adesso o mai più”: Lula chiama Meloni sull'accordo Ue-Mercosur - La decisione in Consiglio prevista per il 19 dicembre resta in bilico: l’Italia chiede tempo per le garanzie agricole, ma il via libera alle clausole di salvaguardia e un'eventuale approvazione del C ... ilfoglio.it

Meloni al Senato: scontro aperto con Renzi e attacco a Monti, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue - Le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. fanpage.it

