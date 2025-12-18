Al Consiglio Europeo di Bruxelles, in corso dall’18 dicembre, si confrontano le principali questioni di politica internazionale. Oltre alle discussioni sull’utilizzo degli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina, si affrontano temi cruciali come le politiche migratorie e l’accordo commerciale con il Mercosur. Un incontro che mette in evidenza le sfide e le strategie dell’Unione Europea per affrontare le questioni globali più urgenti.

© Lapresse.it - Meloni al Consiglio Europeo, riunione con i ‘falchi’ sui migranti

Oltre al tema dell’utilizzo degli asset russi congelati per finanziare l’Ucraina, al centro del Consiglio Europeo di Bruxelles al via oggi 18 dicembre ci sono anche le politiche migratorie e l’accordo commerciale tra l’Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur. Per Meloni riunione con i ‘falchi’ sui migranti. Prima dell’avvio dei lavori a Palazzo Europa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla sesta riunione di coordinamento informale sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i Primi Ministri di Danimarca e Paesi Bassi. Presenti anche i leader di Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Polonia, Repubblica ceca, Lettonia, Malta, Ungheria e Svezia per un totale di 15 Stati membri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

