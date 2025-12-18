Meloni a Bruxelles contro quasi tutti su quasi tutto

Nel cuore di Bruxelles, Meloni si confronta con un’Europa apparentemente unita, ma sotto la superficie si percepiscono tensioni e divergenze. La leader italiana cerca di mantenere l’immagine di una compattezza che, invece, si scontra con le differenze di vedute e interessi. Mentre la divisione si nasconde agli occhi, le sfumature di una realtà complessa emergono, rivelando un panorama politico in continua evoluzione e sfida.

Meloni arriva al consiglio Ue di Bruxelles

Giorgia Meloni, alla Camera, ha parlato della posizione italiana. Che gioco sta portando avanti il Governo italiano Angela Mauro, corrispondente di HuffPost Italia da Bruxelles, a #ilcavalloelatorre x.com

