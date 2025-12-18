Meloni a Bruxelles contro quasi tutti su quasi tutto

Nel cuore di Bruxelles, Meloni si confronta con un’Europa apparentemente unita, ma sotto la superficie si percepiscono tensioni e divergenze. La leader italiana cerca di mantenere l’immagine di una compattezza che, invece, si scontra con le differenze di vedute e interessi. Mentre la divisione si nasconde agli occhi, le sfumature di una realtà complessa emergono, rivelando un panorama politico in continua evoluzione e sfida.

La divisione c’è ma non si vede, o almeno Meloni si sforza di farla vedere il meno possibile: l’Europa da una parte, l’Italia, su molto se non su tutto, dall’altra. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Addio all’Ucraina | Oggi Meloni a Bruxelles mollerà Zelensky, facendo felici Salvini e Trump; Intesa con il Mercosur quasi fatta, anzi no. La Francia protesta; A Gaza quasi 400 morti dalla tregua. Meloni: Tregua fragile, tutti contribuiscano a stop ostilità - Media: “Italia, Germania e Regno Unito tra i 6 paesi pronti ad entrare nel Board of Peace”; Fondi russi, Meloni: garanzie Ue o Pnrr allungato. Tutte le ipotesi sul tavolo.

meloni bruxelles contro quasiGiorgia Meloni contro l’Ue: «800 milioni per un palazzo a Bruxelles? No grazie». Cos’è il progetto che fa infuriare l’Italia – Il video - Alla Camera la premier attacca duramente le istituzioni Ue, anche su un progetto immobiliare sulle sedi del Consiglio: «I cittadini hanno altre priorità» ... msn.com

meloni bruxelles contro quasiMeloni frena alle Camere sui beni congelati: “Non invieremo soldati” - Le comunicazioni della premier in aula e la stoccata a Salvini. repubblica.it

meloni bruxelles contro quasiMeloni chiude Atreju attaccando tutti: un comizio di rancore pieno di omissioni - Ogni volta, seguendo questa Atreju di governo, con le auto blu del nuovo potere ministeriale che ingorgano il centro di Roma, i potenti e i vip che si mettono in fila per salire a bordo, ci si stupisc ... repubblica.it

