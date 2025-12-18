Melendugno l’impresa è leggenda | Brescia cade al PalaGeorge è semifinale di Coppa Italia
Una notte storica al PalaGeorge di Montichiari: la Narconon Volley Melendugno conquista una vittoria memorabile contro la potente Brescia, portandosi in semifinale di Coppa Italia. Un’impresa che resterà impressa negli annali del volley salentino, dimostrando tenacia, determinazione e un gioco di squadra irresistibile. La squadra si conferma protagonista di un risultato straordinario, scrivendo un nuovo capitolo di gloria nel suo cammino.
MONTICHIARI – Il PalaGeorge si tinge di biancorossonero. In una serata che resterà scolpita negli annali del volley salentino, la Narconon Volley Melendugno compie l’impresa più bella: batte la corazzata Banca Valsabbina Millenium Brescia per 1-3 e strappa il pass per la semifinale di Coppa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
