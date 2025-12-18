Le speranze di una soluzione duratura nel Medio Oriente si contraddicono con il persistente stallo nei negoziati di pace a Doha. La situazione a Gaza rimane critica, mentre il progresso verso un dispiegamento internazionale di stabilizzazione resta lontano. In questo clima di incertezza, la regione affronta sfide che richiedono impegno e determinazione per superare le divisioni e ricostruire un futuro di pace.

© Tv2000.it - Medio Oriente, stallo negoziati per la pace. Gaza ancora nel fango

Medio Oriente: a Doha sono di nuovo in stallo i negoziati per la pace. Nessun progresso anche sul dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

