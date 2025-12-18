Medicina Gimbe sulla riforma Bernini | Superflua un flop annunciato Alimenta l’illusione che laureare più medici sia la soluzione

La riforma Bernini, promossa con slogan populisti, ha suscitato molte aspettative ma si è rivelata un fallimento annunciato. Secondo Gimbe, aumentare il numero di medici non rappresenta la soluzione ai problemi del sistema sanitario, alimentando illusioni vane piuttosto che affrontare le vere criticità.

“La riforma Bernini, lanciata con slogan populisti, ha alimentato l’illusione che laureare più medici fosse la panacea per risolvere i problemi del servizio sanitario nazionale”. A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Nell’ultima analisi pubblicata, l’organizzazione no-profit critica l’intervento della ministra dell’Università. Una riflessione che arriva dopo “il flop annunciato di una riforma superflua” e le polemiche sul semestre filtro. Secondo Cartabellotta, “il problema italiano non è rappresentato dalla mancanza di medici in termini assoluti” ma “da carenze selettive, perché sempre meno giovani scelgono la medicina generale e alcune specialità cruciali, ma poco attrattive”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

