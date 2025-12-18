medicina caos dopo i test il semestre filtro rischia di far perdere un anno

Il caos si fa sentire dopo i test di Medicina, con il rischio che il semestre filtro possa far perdere un anno agli studenti. A Siena, il 18 dicembre 2025, si conferma la fermezza sui test d’ingresso, ma si aprono spiragli per rivedere il nuovo modello di accesso, in un clima di incertezza che preoccupa studenti e docenti.

Siena, 18 dicembre 2025 – Nessun passo indietro sui test d’ingresso, ma disponibilità a correggere il tiro sul nuovo modello di accesso a Medicina. È il messaggio lanciato dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, nell’incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari. In sostanza il ministro ha detto che “non si ritorna ai quiz” per l’ingresso a Medicina ma ha riconosciuto la necessità di intervenire sul semestre filtro. E il corso di laurea di Medicina resta nel caos in attesa dei risultati del secondo appello – su Universitaly entro il 23 dicembre –, che potrebbero lasciare fuori il più degli aspiranti ’camici bianchi’, bocciati agli esami di fisica, chimica e biologia, cui era affidato quest’anno l’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

