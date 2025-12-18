Medicina caos dopo i test Il semestre filtro rischia di far perdere un anno

Il caos si fa sentire dopo i test di Medicina, con il rischio che il semestre filtro possa far perdere un anno agli studenti. A Siena, il 18 dicembre 2025, si conferma la fermezza sui test d’ingresso, ma si aprono spiragli per rivedere il nuovo modello di accesso, in un clima di incertezza che preoccupa studenti e docenti.

Siena, 18 dicembre 2025 – Nessun passo indietro sui test d’ingresso, ma disponibilità a correggere il tiro sul nuovo modello di accesso a Medicina. È il messaggio lanciato dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, nell’incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari. In sostanza il ministro ha detto che “non si ritorna ai quiz” per l’ingresso a Medicina ma ha riconosciuto la necessità di intervenire sul semestre filtro. E il corso di laurea di Medicina resta nel caos in attesa dei risultati del secondo appello – su Universitaly entro il 23 dicembre –, che potrebbero lasciare fuori il più degli aspiranti ’camici bianchi’, bocciati agli esami di fisica, chimica e biologia, cui era affidato quest’anno l’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Caos ingresso a Medicina, ipotesi inserire tutti i candidati in graduatoria: cosa sappiamo; Accesso a Medicina, Bernini apre alle correzioni del nuovo sistema ma precisa: “Nessun ritorno ai quiz”; Medicina, caos dopo i test. “Il semestre filtro rischia di far perdere un anno”; Caos test di Medicina, Leanza attacca: Foto dei quiz online, mercato nero su Telegram. Annullare tutto.

medicina caos dopo testMedicina, caos dopo i test. “Il semestre filtro rischia di far perdere un anno” - In attesa dei risultati del secondo appello per l’accesso al corso di laurea il presidente dell’Ordine dei medici Roberto Monaco entra nella discussione. lanazione.it

medicina caos dopo testMedicina, il test finisce in tribunale: 6mila ricorsi dopo il caos del 20 novembre. L’UDU: “Irregolarità intollerabili” - Irregolarità e smartphone in aula al test di Medicina scatenano 6mila ricorsi guidati da UDU e "Medici senza filtri", che denunciano un sistema colabrodo. orizzontescuola.it

medicina caos dopo testCAOS ACCESSO A MEDICINA/ “È un flop annunciato, la carenza di medici non si risolve cambiando il test” - La Bernini dice che “la riforma di medicina sta scardinando le lobbies”, ma il recente flop del semestre filtro dimostra che la riforma non funziona ... ilsussidiario.net

