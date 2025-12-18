Medicina caos dopo i test Il semestre filtro rischia di far perdere un anno
Il caos si fa sentire dopo i test di Medicina, con il rischio che il semestre filtro possa far perdere un anno agli studenti. A Siena, il 18 dicembre 2025, si conferma la fermezza sui test d’ingresso, ma si aprono spiragli per rivedere il nuovo modello di accesso, in un clima di incertezza che preoccupa studenti e docenti.
Siena, 18 dicembre 2025 – Nessun passo indietro sui test d’ingresso, ma disponibilità a correggere il tiro sul nuovo modello di accesso a Medicina. È il messaggio lanciato dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, nell’incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari. In sostanza il ministro ha detto che “non si ritorna ai quiz” per l’ingresso a Medicina ma ha riconosciuto la necessità di intervenire sul semestre filtro. E il corso di laurea di Medicina resta nel caos in attesa dei risultati del secondo appello – su Universitaly entro il 23 dicembre –, che potrebbero lasciare fuori il più degli aspiranti ’camici bianchi’, bocciati agli esami di fisica, chimica e biologia, cui era affidato quest’anno l’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Test Medicina per il semestre filtro, quando escono i risultati e chi rischia che la prova venga annullata
Leggi anche: Test Medicina 2025, online le foto scattate durante l’esame del semestre filtro. Opposizioni: “Caos totale”
Caos ingresso a Medicina, ipotesi inserire tutti i candidati in graduatoria: cosa sappiamo; Accesso a Medicina, Bernini apre alle correzioni del nuovo sistema ma precisa: “Nessun ritorno ai quiz”; Medicina, caos dopo i test. “Il semestre filtro rischia di far perdere un anno”; Caos test di Medicina, Leanza attacca: Foto dei quiz online, mercato nero su Telegram. Annullare tutto.
Medicina, caos dopo i test. “Il semestre filtro rischia di far perdere un anno” - In attesa dei risultati del secondo appello per l’accesso al corso di laurea il presidente dell’Ordine dei medici Roberto Monaco entra nella discussione. lanazione.it
Medicina, il test finisce in tribunale: 6mila ricorsi dopo il caos del 20 novembre. L’UDU: “Irregolarità intollerabili” - Irregolarità e smartphone in aula al test di Medicina scatenano 6mila ricorsi guidati da UDU e "Medici senza filtri", che denunciano un sistema colabrodo. orizzontescuola.it
CAOS ACCESSO A MEDICINA/ “È un flop annunciato, la carenza di medici non si risolve cambiando il test” - La Bernini dice che “la riforma di medicina sta scardinando le lobbies”, ma il recente flop del semestre filtro dimostra che la riforma non funziona ... ilsussidiario.net
Ufficiale STOP TEST DINGRESSO A MEDICINA. Che succede ora Medico ti spiega
#Italia - Semestre filtro a Medicina: caos e proteste La riforma voluta dal governo con la ministra Bernini prometteva la fine del numero chiuso, ma la realtà è diversa: solo una minoranza di studenti riesce a passare il primo semestre, mentre molti rischiano di - facebook.com facebook
#Medicina “Il semestre filtro è un bluff. Non ha abolito il numero chiuso e ha creato caos, proteste e disagi per studenti e università. La riforma Bernini va rivista: così sta solo facendo danni". - @ManziIrene Per l'intervista completa clicca il link: youtu.be/PZhS5- x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.