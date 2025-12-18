Medici e amministrativi comandati alla Regione | Cracolici annuncia l' avvio di un' inchiesta
È nel corso dell'esame della Finanziaria che è tornata a galla - e ne scrive il quotidiano La Sicilia - la vicenda dei “comandati”: medici e amministrativi assunti in Asp e ospedali, chiamati a lavorare non in corsia, ma negli uffici degli assessorati regionali della Sanità e dell'Economia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Medici e amministrativi comandati alla Regione: Cracolici annuncia l'avvio di un'inchiesta; Dalla corsia all'ufficio: solo andata. Ecco i medici comandati della Regione al centro delle polemiche.
Dalla corsia all’ufficio: solo andata. Ecco i medici “comandati” della Regione al centro delle polemiche - A lanciare le accuse all'Ars il deputato La Vardera: "Troppi cognomi vicini alla politica". grandangoloagrigento.it
