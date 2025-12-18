Medici di base con studio aperto sabato e domenica | dove andare

Scopri dove trovare medici di base aperti anche nel fine settimana, con studi che resteranno aperti sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 a Genova e zone limitrofe. Un'opportunità per garantirti assistenza sanitaria senza attese durante le festività, assicurando supporto e consulenza medica quando ne hai più bisogno.

Anche sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 sono previste aperture straordinarie di studi medici a Genova e dintorni. Un'iniziativa Asl 3 che prosegue per dare anche respiro anche ai pronto soccorso della città, spesso sovraffollati tra mali di stagione e influenza.Medici di base disponibili nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

